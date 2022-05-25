SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu mu?

Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu mu?

25.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı ve yeni yayın ihalesini kimin alacağı birçok futbolsever tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından tüm kulüpler gözlerini yeni yayın ihalesine çevirdi. Peki, Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu mu?

Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu mu?

Süper Lig maçları hangi kanalda olacak sorusunun yanıtı sporseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi yeni yayın ihalesini kimin alacağı merak edilirken, birçok kulüpte bu konuda atılacak olan imzaları bekliyor. Peki, Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu mu?

BAŞKAN ALİ KOÇ EN İYİ TEKLİFİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ihalenin henüz sonuçlandırılamamasına tepki gösterdi. En önemli gelir kalemi olan maç yayınlarının ihalesinin sonuçlandırılmaması nedeniyle yeni sezonda Harcama Limitleri'nin iptal edilebileceğini kaydeden Koç, en iyi teklifi Saran Group'un verdiğini açıkladı. Sürece dair durumu değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tavrını çok net şekilde ortaya koydu. Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Bana sorarsanız Saran'ın teklifi iyi bir teklifti. Türk futbolunun geleceği açısından iyi bir teklifti. Futbolun paydaşlarını işin içine koyan modeldi. Artık yayın gelirlerinde buna doğru bir eğilim oluşacak" diye konuştu. Maçların ise şifresiz olup olmayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.

BEIN SPORTS İLE Mİ ANLAŞILACAK?

İddialara göre TFF yönetimi, mevcut yayıncı kuruluş beINSports ile 1+1 yıllık ihalesiz devam etmek istiyor.

TFF yönetimi Rekabet Kurulu'ndan bu konuda onay bekliyor. Ancak son noktanın konulmamasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tutumu da etkili oluyor. TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isim hakkını Spor Toto'nun almasını istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Çalhanoğlu'nun laneti sosyal medyada gündem oldu!Hakan Çalhanoğlu'nun laneti sosyal medyada gündem oldu!
Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...
Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Yeni yayıncı kuruluş belli oluyor!

Yeni yayıncı kuruluş belli oluyor!

Milli Takım'da skandal iddia!

Milli Takım'da skandal iddia!

''Galatasaray küme düşebilirdi...''

''Galatasaray küme düşebilirdi...''

Mesut Özil'den Endonezya'da büyük anlaşma!

Mesut Özil'den Endonezya'da büyük anlaşma!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bir deri bir kemik kaldı! Görenler tanıyamadı

Bir deri bir kemik kaldı! Görenler tanıyamadı

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.