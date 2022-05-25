Süper Lig maçları hangi kanalda olacak sorusunun yanıtı sporseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi yeni yayın ihalesini kimin alacağı merak edilirken, birçok kulüpte bu konuda atılacak olan imzaları bekliyor. Peki, Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu mu?

BAŞKAN ALİ KOÇ EN İYİ TEKLİFİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ihalenin henüz sonuçlandırılamamasına tepki gösterdi. En önemli gelir kalemi olan maç yayınlarının ihalesinin sonuçlandırılmaması nedeniyle yeni sezonda Harcama Limitleri'nin iptal edilebileceğini kaydeden Koç, en iyi teklifi Saran Group'un verdiğini açıkladı. Sürece dair durumu değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tavrını çok net şekilde ortaya koydu. Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Bana sorarsanız Saran'ın teklifi iyi bir teklifti. Türk futbolunun geleceği açısından iyi bir teklifti. Futbolun paydaşlarını işin içine koyan modeldi. Artık yayın gelirlerinde buna doğru bir eğilim oluşacak" diye konuştu. Maçların ise şifresiz olup olmayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.

BEIN SPORTS İLE Mİ ANLAŞILACAK?

İddialara göre TFF yönetimi, mevcut yayıncı kuruluş beINSports ile 1+1 yıllık ihalesiz devam etmek istiyor.

TFF yönetimi Rekabet Kurulu'ndan bu konuda onay bekliyor. Ancak son noktanın konulmamasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tutumu da etkili oluyor. TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isim hakkını Spor Toto'nun almasını istiyor.

