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Süper Lig maçları sırasında uygulanacak Periscope yasağı bu akşam başlıyor!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.08.2018 17:54 | Son Güncelleme

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin aldığı karar doğrultusunda, yayın hakları Digitürk'e ait Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere Periscope'a erişim yasağı bu akşam başlayacak.

Süper Lig maçları sırasında uygulanacak Periscope yasağı bu akşam başlıyor!

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının oynanacağı 21.45'ten itibaren karşılaşma sonuna kadar Periscope erişime kapalı olacak.

Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının yayın hakkını elinde bulunduran Digitürk, canlı video paylaşım uygulaması Periscope üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz servis edildiği gerekçesiyle İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvurmuştu.

Müracaatı yerinde bulan mahkemenin, maçların Twitter'a ait Periscope'tan yayınının önüne geçmek amacıyla aldığı kararda, "Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi." ifadesi kullanılmıştı.

Mahkeme kararının ardından Twitter ile Digitürk arasında yürütülen görüşmelerde yayın konusunda anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Erişim Sağlayıcıları Birliğinin internet servis sağlayıcılarına gönderdiği mahkeme kararı gereği, sınırlı süreyle erişimin engellenmesi amacıyla teknik altyapılarda değişiklik yapıldı.

Karar gereğince canlı video paylaşım uygulaması Periscope, bu akşam 21.45-23.35 saatlerinde oynanacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı sırasında erişime kapatılacak.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından uygulama tekrar erişime açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig periscope

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