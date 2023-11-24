Süper Lig maçlarının kanalı mı değişiyor? Yayıncı kuruluş ile TFF arasında gerilim!

Yayıncı kuruluş hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyada yankı uyandırdı.

"İHALEYE ÇIKIN"

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre, yayıncı kuruluş TFF'ye şu mesajı iletti: "Sözleşmeyi iyileştirip uzatmayı düşünmüyoruz. İhaleye çıkın."

KULÜPLER VE BÜYÜKEKŞİ YENİ İHALEDEN YANA

Sözlerine devam eden Yurduseven, birçok kulüp yetkilisinin TFF'nin yeniden ihaleye çıkmasından yana olduğunu söyledi. Kulüplerin bu tavrının ardından Mehmet Büyükekşi de tavrını kulüplerden yana belirledi. Sosyal medyada çıkan bu iddiaya henüz TFF'den bir yalanlama gelmedi...





