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Süper Lig maçlarının yayıncısı belli oldu iddiası! TFF ile beIN Medya 218 milyon dolarlık anlaşma sağladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.03.2024 19:34
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Son dönemde tartışma konusu olan ve sonucu büyük merakla beklenen yayın ihalesinin sonuçlandığı iddia edildi. Saran Group ile beIN Medya'nın çekiştiği ihaleyi beIN Medya'nın kazandığı belirtildi ve rakamlar da paylaşıldı.

Süper Lig maçlarının yayıncısı belli oldu iddiası! TFF ile beIN Medya 218 milyon dolarlık anlaşma sağladı...

Süper Lig ve 1’inci Lig'in yayıncı kuruluşunun neresi olacağı merak konusu olmuşken ortaya atılan son iddia sosyal medyada gündem oldu.

TFF YETERSİZ BULMUŞTU

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İhale için Saran Medya ve mevcut yayıncı beIN Medya'nın tekliflerini yetersiz bulan TFF, tüm ihaleyi iptal ederek rakamların revize edilmesini istemişti.

SARAN HOLDİNG AÇIKLAMA YAPMIŞTI

“İptal kararı daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır. Bu ilkelere açık aykırılık içeren bu ihale sürecinin iptaliyle ilgili, tarafımızdan tüm hukuki yollara başvurulacaktır.”

BEIN MEDYA KAZANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’na göre beIN, KDV dahil yıllık 218.4 milyon dolarlık sözleşme konusunda TFF ile el sıkıştı.

beIN Sports, TFF ile 3 yıllık yayın hakları için anlaştı. Yayıncı kuruluş, anlaşılan rakamın yarısını TL yarısını Dolar olarak ödeyecek. Her sene TL ödenecek kısma TEFE/TÜFE artışı yapılacak. Dolar kısmında ise Merkez Bankası kuru baz alınacak.

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