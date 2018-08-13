Süper Lig puan durumu - 1. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu başladı. Süper Lig 1. hafta maçları, bu akşam oynanacak Kayserispor - Antalyaspor maçı ile tamamlanacak. Süper Lig yeni sezonu, Cuma günü MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ile başladı. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Ankara deplasmanından 3-1 galip dönerek ilk sıraya yerleşti. Şampiyonluk adaylarında Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ilk haftayı kayıpsız atlattılar. Şu ana kadar oynanan maçlarda 27 gol atıldı. Süper Lig puan durumu, 1. hafta maç sonuçları ve Lig TV BeIN Sports maç özetleri bağlantısı haberimizde.
Sezonun ilk haftasında Akhisarspor'u Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı Pepe ve Ryan Babel'in golleriyle 2-0 önde kapadı. İkinci yarıya iyi başlayan Akhisarspor, Yevgen Seleznov'un golüyle durumu 2-1'e getirdi. Yediği golün ardından oyunda dengeyi kuran Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 43. dakikada Da Costa ile 90+1. dakikada Adebayor attı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 yendi. Maçın ilk golü Bursaspor'dan 16. dakikada Ekong ile geldi. Fenerbahçe ile bu gole, 22. dakikada Giuliano'nun penaltıdan attığı ve 30. dakikada De Souza'nın attığı goller ile cevap verdi.
LİG TV - BEIN SPORT MAÇ ÖZETLERİ İZLE
10 Ağustos Cuma
MKE Ankaragücü 1:3 Galatasaray
11 Ağustos Cumartesi
Çaykur Rizespor 2:3 Kasımpaşa
Sivasspor 1:0 Alanyaspor
Fenerbahçe 2:1Bursaspor
12 Ağustos Pazar
Atiker Konyaspor 3:2 BB Erzurumspor
Medipol Başakşehir 2:0 Trabzonspor
Beşiktaş 2:1 Akhisarspor
Göztepe 1:3 Yeni Malatyaspor
13 Ağustos Pazartesi
Kayserispor : Antalyaspor 21.45
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