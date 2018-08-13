SPOR

Süper Lig puan durumu - 1. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.08.2018 07:46 | Son Güncelleme

2018 -2019 Süper Lig sezonu ilk hafta maçları bu akşam oynanacak Kayserispor - Antalyaspor maçı ile tamamlanacak. Cuma günü Ankaragücü - Galatasaray maçı ile başlayan Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta maçlarında süpriz bir sonuç çıkmadı. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ilk maçlarını kazandılar. Süper Lig puan durumu, 1. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri bağlantısı haberimizde.

Süper Lig puan durumu - 1. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu başladı. Süper Lig 1. hafta maçları, bu akşam oynanacak Kayserispor - Antalyaspor maçı ile tamamlanacak. Süper Lig yeni sezonu, Cuma günü MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ile başladı. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Ankara deplasmanından 3-1 galip dönerek ilk sıraya yerleşti. Şampiyonluk adaylarında Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ilk haftayı kayıpsız atlattılar. Şu ana kadar oynanan maçlarda 27 gol atıldı. Süper Lig puan durumu, 1. hafta maç sonuçları ve Lig TV BeIN Sports maç özetleri bağlantısı haberimizde.

Sezonun ilk haftasında Akhisarspor'u Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı Pepe ve Ryan Babel'in golleriyle 2-0 önde kapadı. İkinci yarıya iyi başlayan Akhisarspor, Yevgen Seleznov'un golüyle durumu 2-1'e getirdi. Yediği golün ardından oyunda dengeyi kuran Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 43. dakikada Da Costa ile 90+1. dakikada Adebayor attı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 yendi. Maçın ilk golü Bursaspor'dan 16. dakikada Ekong ile geldi. Fenerbahçe ile bu gole, 22. dakikada Giuliano'nun penaltıdan attığı ve 30. dakikada De Souza'nın attığı goller ile cevap verdi.

LİG TV - BEIN SPORT MAÇ ÖZETLERİ İZLE

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

10 Ağustos Cuma
MKE Ankaragücü 1:3 Galatasaray

11 Ağustos Cumartesi
Çaykur Rizespor 2:3 Kasımpaşa
Sivasspor 1:0 Alanyaspor
Fenerbahçe 2:1Bursaspor

12 Ağustos Pazar
Atiker Konyaspor 3:2 BB Erzurumspor
Medipol Başakşehir 2:0 Trabzonspor
Beşiktaş 2:1 Akhisarspor
Göztepe 1:3 Yeni Malatyaspor

13 Ağustos Pazartesi
Kayserispor : Antalyaspor 21.45

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Puan Durumu Ve Fikstür Bilgileri. Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları | Mynet SporPuan Durumu Ve Fikstür Bilgileri. Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları | Mynet Spor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper lig Süper Lig puan durumu 1. hafta lig tv maç özetleri

En Çok Okunan Haberler

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!

Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!

Göztepe 1 - 3 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Göztepe 1 - 3 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Lig puan durumu - 1. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Süper Lig puan durumu - 1. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Göztepe 1 - 3 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Göztepe 1 - 3 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Maç özeti)

Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir 2 - 0 Trabzonspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir 2 - 0 Trabzonspor (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

Fenerbahçe - Bursaspor maçına VAR damga vurdu! Önce penaltı, sonra ofsayt...

Fenerbahçe - Bursaspor maçına VAR damga vurdu! Önce penaltı, sonra ofsayt...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.