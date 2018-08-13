Süper Lig puan durumu - 1. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu başladı. Süper Lig 1. hafta maçları, bu akşam oynanacak Kayserispor - Antalyaspor maçı ile tamamlanacak. Süper Lig yeni sezonu, Cuma günü MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ile başladı. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Ankara deplasmanından 3-1 galip dönerek ilk sıraya yerleşti. Şampiyonluk adaylarında Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ilk haftayı kayıpsız atlattılar. Şu ana kadar oynanan maçlarda 27 gol atıldı. Süper Lig puan durumu, 1. hafta maç sonuçları ve Lig TV BeIN Sports maç özetleri bağlantısı haberimizde.

Sezonun ilk haftasında Akhisarspor'u Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı Pepe ve Ryan Babel'in golleriyle 2-0 önde kapadı. İkinci yarıya iyi başlayan Akhisarspor, Yevgen Seleznov'un golüyle durumu 2-1'e getirdi. Yediği golün ardından oyunda dengeyi kuran Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 43. dakikada Da Costa ile 90+1. dakikada Adebayor attı.