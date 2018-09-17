Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 5 . hafta maçları bu akşam tamamlanıyor. 16. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, 7. sıradaki Trabzonspor'u konuk edecek. Bahçeşehir okullarında oynanacak ve 20.00'da başlayacak olan maçı, Halis Özkaya yönetecek. Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibinin namağlup ünvanını sona erdi ve 4-1 galip gelerek liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş, geçen hafta aldığı beraberlikten sonra sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u tek golle geçerek 3 hafta 3 puana kavuştu. İşte Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri linki, Süper Lig puan durumu ...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Türk Telekom Stadı'na namağlup lider gelen lacivert-beyazlı ekip karşısında sarı-kırmızılı takıma farklı galibiyeti getiren golleri, ikinci yarıda Eren Derdiyok, Garry Rodrigues (2) ve Serdar Aziz attı. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı bu galibiyetle hem maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu hem de UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 18 Eylül Salı günü Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti. Ligde bundan önceki 2 haftada birer yenilgi ve beraberlikle 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, zorlandığı maçı kazanmasını bildi. Gary Medel'in kırmızı kart görmesiyle son 15 dakikayı 10 kişi oynayan ancak 2-0 öne geçmesini bilen Beşiktaş, 89. dakikada rakibinin golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında savunmada kalan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini Pepe ve Ryan Babel attı.
Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi. Spor Toto Süper Ligi 5. hafta maçında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştı. Takımını 1-0 öne geçiren golü atan Fenerbahçeli Eljif Elmas sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Böylece Fenerbahçe, 3 hafta üstüste alınan yenilgiler sonrasında Avrupa Ligi maçı öncesinde 3 puan kazanarak moral buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçı, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Başakşehir'in golleri Edin Visca, Napoleoni, İrfan can Kahveci, Adebayor'dan geldi. Böylece Başakşehir, puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti.
LİG TV - BEIN SPORT MAÇ ÖZETLERİ İZLE
14 EYLÜL CUMA
Galatasaray 4-1 Kasımpaşa
15 EYLÜL CUMARTESİ
MKE Ankaragücü 1-0 Akhisarspor
Göztepe 2-0 Kayserispor
Beşiktaş 2-1 Evkur Yeni Malatyaspor
16 EYLÜL PAZAR
Demir Grup Sivasspor 2-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Medipol Başakşehir 4-0 Antalyaspor
Çaykur Rizespor 1-1 Bursaspor
Atiker Konyaspor 0-1 Fenerbahçe
17 EYLÜL PAZARTESİ:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
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