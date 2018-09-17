Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 5 . hafta maçları bu akşam tamamlanıyor. 16. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, 7. sıradaki Trabzonspor'u konuk edecek. Bahçeşehir okullarında oynanacak ve 20.00'da başlayacak olan maçı, Halis Özkaya yönetecek. Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibinin namağlup ünvanını sona erdi ve 4-1 galip gelerek liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş, geçen hafta aldığı beraberlikten sonra sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u tek golle geçerek 3 hafta 3 puana kavuştu. İşte Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri linki, Süper Lig puan durumu ...

SÜPER LİG 5. HAFTA GÖRÜNÜM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Türk Telekom Stadı'na namağlup lider gelen lacivert-beyazlı ekip karşısında sarı-kırmızılı takıma farklı galibiyeti getiren golleri, ikinci yarıda Eren Derdiyok, Garry Rodrigues (2) ve Serdar Aziz attı. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı bu galibiyetle hem maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu hem de UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 18 Eylül Salı günü Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.