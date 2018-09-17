SPOR

Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.09.2018 07:18 | Son Güncelleme

Süper Lig 5. hafta maçları, bu akşam oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşması ile tamamlanacak. 5. hafta, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başladı ve sarı-kırmızı takım sahadan 4-1 galip ayrılarak liderliği geri devraldı. Beşiktaş, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek Avrupa Ligi maçı öncesi moral kazandı. Ve Fenerbahçe, 3 hafta sonra Konya deplasmanında 3 puana kavuştu. İşte Süper Lig 5. hafta maç sonuçları, Lig TV maç özetleri linki, Süper Lig puan durumu..

Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 5 . hafta maçları bu akşam tamamlanıyor. 16. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, 7. sıradaki Trabzonspor'u konuk edecek. Bahçeşehir okullarında oynanacak ve 20.00'da başlayacak olan maçı, Halis Özkaya yönetecek. Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibinin namağlup ünvanını sona erdi ve 4-1 galip gelerek liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş, geçen hafta aldığı beraberlikten sonra sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u tek golle geçerek 3 hafta 3 puana kavuştu. İşte Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri linki, Süper Lig puan durumu ...

SÜPER LİG 5. HAFTA GÖRÜNÜM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Türk Telekom Stadı'na namağlup lider gelen lacivert-beyazlı ekip karşısında sarı-kırmızılı takıma farklı galibiyeti getiren golleri, ikinci yarıda Eren Derdiyok, Garry Rodrigues (2) ve Serdar Aziz attı. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı bu galibiyetle hem maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu hem de UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 18 Eylül Salı günü Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti. Ligde bundan önceki 2 haftada birer yenilgi ve beraberlikle 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, zorlandığı maçı kazanmasını bildi. Gary Medel'in kırmızı kart görmesiyle son 15 dakikayı 10 kişi oynayan ancak 2-0 öne geçmesini bilen Beşiktaş, 89. dakikada rakibinin golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında savunmada kalan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini Pepe ve Ryan Babel attı.

Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi. Spor Toto Süper Ligi 5. hafta maçında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştı. Takımını 1-0 öne geçiren golü atan Fenerbahçeli Eljif Elmas sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Böylece Fenerbahçe, 3 hafta üstüste alınan yenilgiler sonrasında Avrupa Ligi maçı öncesinde 3 puan kazanarak moral buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçı, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Başakşehir'in golleri Edin Visca, Napoleoni, İrfan can Kahveci, Adebayor'dan geldi. Böylece Başakşehir, puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti.

LİG TV - BEIN SPORT MAÇ ÖZETLERİ İZLE

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

14 EYLÜL CUMA

Galatasaray 4-1 Kasımpaşa

15 EYLÜL CUMARTESİ

MKE Ankaragücü 1-0 Akhisarspor

Göztepe 2-0 Kayserispor

Beşiktaş 2-1 Evkur Yeni Malatyaspor

16 EYLÜL PAZAR

Demir Grup Sivasspor 2-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Medipol Başakşehir 4-0 Antalyaspor

Çaykur Rizespor 1-1 Bursaspor

Atiker Konyaspor 0-1 Fenerbahçe

17 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

puan-durumu


PARTNERBaşka yerde aramayın! Tuhaflıklar ülkesiBaşka yerde aramayın! Tuhaflıklar ülkesi
Bursa kaçtı, Rize yakaladıBursa kaçtı, Rize yakaladı
Fenerbahçe, Konya'da 'Elmas' bulduFenerbahçe, Konya'da 'Elmas' buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig puan durumu Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş başakşehir 5. hafta

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Cocu'dan maç sonu itiraf!

Cocu'dan maç sonu itiraf!

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Konya'da 'Elmas' buldu

Fenerbahçe, Konya'da 'Elmas' buldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Süper Lig puan durumu - 5. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Bursa kaçtı, Rize yakaladı

Bursa kaçtı, Rize yakaladı

Fenerbahçe, Konya'da 'Elmas' buldu

Fenerbahçe, Konya'da 'Elmas' buldu

Başakşehir ezdi geçti

Başakşehir ezdi geçti

Sivas'ta kazanan yok

Sivas'ta kazanan yok

Göztepe 2 - 0 Kayserispor (Maç özeti)

Göztepe 2 - 0 Kayserispor (Maç özeti)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.