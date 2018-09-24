Süper Lig puan durumu - 6. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 6 . hafta maçları bu akşam tamamlanıyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de haftanın maçını Fırat Aydınus yönetecek. Maç saat 21.00'da başlayacak. Diğer yandan Süper Lig'de zirve yine el değiştirdi. Galatasaray'ın Akhisar deplasmanında 3-0 mağlup olması sonrasında Başakşehir, Bursa'dan bir puanla dönmesine rağmen 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İlk dört haftada 12 puan toplayan Kasımpaşa ise fırsatı tepti ve evinde oynadığı maçta Alanyaspor'a yenildi. İşte Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri linki, Süper Lig puan durumu ...

SÜPER LİG 6. HAFTA GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Akhisarspor-Galatarasay maçı, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Akhisar'ın gollerini 51. dakikada Manu, 80. dakikada penaltıdan Güray Vural, 84. dakikada Mustafa Yumlu'dan geldi. Galatasaray, bu sonuçla 12 puanda kalırken liderliği Başakşehir'e kaptırdı ve 2. sıraya geriledi. Akhisar ise 5 punla 14. sırada yer alıyor.