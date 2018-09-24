Süper Lig puan durumu - 6. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 6 . hafta maçları bu akşam tamamlanıyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de haftanın maçını Fırat Aydınus yönetecek. Maç saat 21.00'da başlayacak. Diğer yandan Süper Lig'de zirve yine el değiştirdi. Galatasaray'ın Akhisar deplasmanında 3-0 mağlup olması sonrasında Başakşehir, Bursa'dan bir puanla dönmesine rağmen 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İlk dört haftada 12 puan toplayan Kasımpaşa ise fırsatı tepti ve evinde oynadığı maçta Alanyaspor'a yenildi. İşte Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri linki, Süper Lig puan durumu ...
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Akhisarspor-Galatarasay maçı, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Akhisar'ın gollerini 51. dakikada Manu, 80. dakikada penaltıdan Güray Vural, 84. dakikada Mustafa Yumlu'dan geldi. Galatasaray, bu sonuçla 12 puanda kalırken liderliği Başakşehir'e kaptırdı ve 2. sıraya geriledi. Akhisar ise 5 punla 14. sırada yer alıyor.
Süper Lig 6. haftasında Bursaspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Bursaspor'un bir golü VAR sistemi ile iptal edilirken Başakşehir'in kazandığı penaltıyı Adebayor gole çeviremedi. Karşılıklı atakların gole çevirilemediği maçta Bursaspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı ve birer puan aldılar. Başakşehir, 13 puanla zirveye otururken Bursaspor, 15. sırada yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yendi. Konuk takımı, Yasin Öztekin, 8. ve 28. dakikada attığı goller ile 2-0 öne geçirdi. 66. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile ümitlenen Trabzonspor, Göztepe kalesinde istediği golü bulamayınca mağlup olarak 7 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 9'a yükselterek 9. sırada yer aldı.
LİG TV - BEIN SPORT MAÇ ÖZETLERİ İZLE
21 Eylül Cuma:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-1 MKE Ankaragücü
Bursaspor 0-0 Medipol Başakşehir
22 Eylül Cumartesi:
Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Çaykur Rizespor
Kayserispor 0-2 Atiker Konyaspor
Trabzonspor 1-2 Göztepe
23 Eylül Pazar:
Kasımpaşa 1-2 Aytemiz Alanyaspor
Antalyaspor 2-1 Demir Grup Sivasspor
Akhisarspor 3-0 Galatasaray
24 Eylül Pazartesi:
21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
Akhisarspor - Galatasaray maçında Regattin'in golünü VAR ofsayt nedeniyle iptal etti
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