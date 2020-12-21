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Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı! Favori...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.12.2020 17:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oranlar güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları yükseldi. Erzurumspor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş'ın oranı ise düştü. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı! Favori...

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oranlar güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın oranları yükseldi. Erzurumspor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş 'ın oranı ise düştü. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig şampiyonluk oranları

▪ Fenerbahçe: 2.50

▪ Galatasaray: 2.90

▪ Beşiktaş: 4.00

▪ Alanyaspor: 10.00

▪ Başakşehir: 18.00

▪ Trabzonspor: 25.00

Süper Lig şampiyonluk oranları (Eski)

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 2.60

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 8.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

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