Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı! Favori...

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oranlar güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın oranları yükseldi. Erzurumspor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş 'ın oranı ise düştü. İşte yeni şampiyonluk oranları...
Süper Lig şampiyonluk oranları
▪ Fenerbahçe: 2.50
▪ Galatasaray: 2.90
▪ Beşiktaş: 4.00
▪ Alanyaspor: 10.00
▪ Başakşehir: 18.00
▪ Trabzonspor: 25.00
Süper Lig şampiyonluk oranları (Eski)
Fenerbahçe: 2.35
Galatasaray: 2.60
Beşiktaş: 5.50
Alanyaspor: 8.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 35.00
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