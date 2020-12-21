Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı! Favori...

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oranlar güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın oranları yükseldi. Erzurumspor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş 'ın oranı ise düştü. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig şampiyonluk oranları

▪ Fenerbahçe: 2.50

▪ Galatasaray: 2.90

▪ Beşiktaş: 4.00

▪ Alanyaspor: 10.00

▪ Başakşehir: 18.00

▪ Trabzonspor: 25.00

Süper Lig şampiyonluk oranları (Eski)

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 2.60

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 8.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

