Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 10. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 10. haftasının en önemli maçı olan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında gülen taraf 4-3'lük skorla Beşiktaş olmuştu. Galatasaray , Rize deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, lider Alanyaspor sahasında Konyaspor'u 1-0'la geçerek liderliğini sürdürmüştü.
Abdullah Avcı ile yeni bir çıkış yakalayan Trabzonspor ise Ankaragücü deplasmanından tek golle 3 puanı aldı. Sezona kötü başlayan Başakşehir ise sahasında 3-1 galipken son dakikalarda yediği 2 gol sonrasında 2 puanı elinden kaçırdı.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.00
Galatasaray: 3.00
Beşiktaş: 5.75
Alanyaspor: 10.00
Başakşehir: 15.00
Trabzonspor: 25.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 1.80
Galatasaray: 3.25
Beşiktaş: 7.50
Alanyaspor: 11.00
Başakşehir: 12.00
Trabzonspor: 30.00
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