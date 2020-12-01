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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.12.2020 14:44 | Son Güncelleme

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Pazar günü oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahasından 4-3'lük skorla mağlup ayrılan ve bu haftaya kadar şampiyonluğun favorisi olan sarı lacivertlilerin oranı 1.80'den 2.00'ye yükselse de yine favori olarak gösterildi.

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 10. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 10. haftasının en önemli maçı olan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında gülen taraf 4-3'lük skorla Beşiktaş olmuştu. Galatasaray , Rize deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, lider Alanyaspor sahasında Konyaspor'u 1-0'la geçerek liderliğini sürdürmüştü.

Abdullah Avcı ile yeni bir çıkış yakalayan Trabzonspor ise Ankaragücü deplasmanından tek golle 3 puanı aldı. Sezona kötü başlayan Başakşehir ise sahasında 3-1 galipken son dakikalarda yediği 2 gol sonrasında 2 puanı elinden kaçırdı.

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.00

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.75

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 15.00

Trabzonspor: 25.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 1.80

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 7.50

Alanyaspor: 11.00

Başakşehir: 12.00

Trabzonspor: 30.00

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