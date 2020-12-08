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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.12.2020 15:52 | Son Güncelleme

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada 3 takımın oranı geçen haftaya göre biraz düşerken, puan kaybeden Alanyaspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları ise yükseldi.

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş 'ın kazandığı haftada 3 takımın oranı geçen haftaya göre biraz düşerken, puan kaybeden Alanyaspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları ise yükseldi.

İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.00

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.75

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 15.00

Trabzonspor: 25.00

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