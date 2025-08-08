Süper Lig tarihinde en çok puan Fenerbahçe'nin, liderlik rekoru ise Galatasaray'ın!

Süper Lig'de 68. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 77 farklı takım mücadele etti.

AA'nın futbolda Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 19 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 67 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahip. Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 232 lig maçında 3 bin 964 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 27 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise 2 bin 232 maçta toplam 3 bin 937 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 772 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 839 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

EN ÇOK KAZANAN FENERBAHÇE

67 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 232 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1288 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 4 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray bin 284 ile ikinci, Beşiktaş bin 203 ile üçüncü, Trabzonspor ise 856 ile dördüncü sırada yer alıyor.

EN GOLCÜ TAKIM

Süper Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip. Sarı-lacivertliler, toplam 4 bin 34 gol kaydetti.

Galatasaray 3 bin 989 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 669.

LİDERLİK REKORU GALATASARAY'DA

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 638 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu. Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 439 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"ÜÇ BÜYÜKLER" SONRASI ANKARAGÜCÜ

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 67 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti.

Başkent ekibi, ligde bin 784 karşılaşma oynadı.

77 EKİP MÜCADELE ETTİ

Lig tarihinde bugüne dek 77 farklı takım mücadele etti. En üst seviyedeki lige bu sezon geri dönen köklü kulüpler Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarış verecek.

9 TAKIM ARTI AVERAJDA

Süper Lig'in geride kalan 67 sezon sonunda 77 takımın 9'unun artı averajı bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Eyüpspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti. Fenerbahçe 2 bin 58 averajla başı çekerken, Galatasaray 2 bin 26, Beşiktaş bin 720, Trabzonspor 983, İstanbul Başakşehir 175, Eskişehirspor 9, Alanyaspor ve Eyüpspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.