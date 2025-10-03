Süper Lig tarihindeki en çok şampiyon olan takımlar kimlerdir?

Türkiye'deki en köklü spor kulüpleri genel anlamda futbol branşında öne çıkmaktadır. Maddi yatırım, izlenme, tesisleşme, ulusal ve uluslararası başarı ve süreklilik gibi kriterlerden yola çıkılarak Türkiye'de en popüler spor dalının futbol olduğu söylenebilir. Profesyonel futbolun zirvesi de Süper Lig'dir. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımlar TFF tarafından dağıtılan para ödülünde en fazla paya sahip olur. Ayrıca yayın ve sponsorluk gelirleri buna oranla artar.

Şampiyon takım o sezondaki Türkiye'nin UEFA puan sıralamasında konumuna göre en üst kontenjanın sahibi olarak Avrupa kupalarına katılım sağlar. Öte yandan şampiyonluk da taraftarlar ve camia açısından yoğun manevi anlama sahiptir. Taraftarların günlerce kutlama yaptığı, o sezon doğan bebeklerine takımlarının yıldız oyuncularının isimlerini koyduğu ve takımlarının bayraklarıyla sokakları süslediği coşkulu bir sosyal anlatıya dönüşür. Şampiyonluğu taraftarlar için özel kılan maddi gelirden ziyade hikayeleridir.

Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan takımlar kimlerdir?

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılında kurulmuştur. Ancak Süper Lig (o zamanki adıyla milli lig) 1959 yılında oynanmaya başlanmıştır. Süper Lig'in en çok şampiyon olan takım 2024-2025 sezonu sonu itibarıyla 25 şampiyonluk ile Galatasaray'dır. Galatasaray'ı 19 kez Fenerbahçe, 16 kez ile Beşiktaş, 7 kez ile Trabzonspor ve 1'er kez de Bursaspor ve Başakşehir takip etmektedir. TFF tarafından her 5 şampiyonlukta 1 kere olmak üzere takımlara armalarında kullanmaları için "yıldız" simgesi verilmektedir. Takımlar yıldızları arma, forma veya formalarında kullanmak zorunda değildir. Tercihen bir durumdur.

Süper Lig şampiyonlukları ve üç büyükler

İstanbul'un 3 temsilcisi toplamda 60 şampiyonluk ile bir dominasyon sahibidir.

Avrupa'daki bir çok ligde bariz dominasyon dönemleri görülür. Genellikle bir takım diğerlerine göre ulusal sınırların dışına ulaşmıştır. Ancak Türkiye'de dönemsel olarak güç dengesi sürekli değişebilmektedir. Ayrıca bu rekabetin dünyada benzeri olmayan bir özelliği mevcuttur. Avrupa kıtasında yer alan Galatasaray ve Beşiktaş, Asya kıtasında yer alan Fenerbahçe'yle bu üçlü yarışın aktörleridir. Bu da aynı şehrin kıtasal ezeli rakipleri olarak ayrı bir konuma taşır.

Süper Lig şampiyonları arasında 4. büyük olarak "Karadeniz fırtınası"

İstanbul'un üç büyük takımının rekabetinin arasında Anadolu'dan gelen bir aktör olarak Trabzonspor, 4. büyük olarak anılmaktadır. "Karadeniz Fırtınası" lakaplı kulüp, ligde 7 kez şampiyonluğa ulaşmıştır.

Süper Lig'in sürpriz şampiyonları

Trabzonspor'dan sonra İstanbul dışı şampiyon olan ilk ve tek takım Bursaspor'dur. "Timsahlar" olarak anılan kulüp 2009-2010 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştır. 4 büyükler haricinde şampiyon olan son takım olan Başakşehir FK ise 2019-2020 sezonunda bu başarıyı elde etmiştir.