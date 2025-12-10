Süper Lig tarihinin en çılgın transferi! Galatasaray Mohamed Salah için gemileri yaktı

Victor Osimhen transferiyle tüm dünyada ses getiren Galatasaray, çıtayı stratosfere çıkarmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool ile sözleşme durumu yılan hikayesine dönen ve ayrılık sinyalleri veren dünya yıldızı Mohamed Salah için Ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Mirror, Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarını ve masadaki devasa planı okuyucularına duyurdu.

ATEŞLİ TARAFTAR İSTİYOR, ROTA İSTANBUL

Haberin detaylarına göre; kariyerinin son baharında heyecanı yüksek ve tutkulu bir atmosferde top koşturmak isteyen Mohamed Salah, Galatasaray'ın ateşli taraftar gücünden etkilenmiş durumda. "Ateşli bir kulüpte oynamak istiyorum" diyen Mısırlı yıldızın bu kriteri, sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiren en büyük koz oldu. Galatasaray kurmaylarının, Salah'ın durumunun netleşmesini beklediği ve Ocak transfer döneminde resmi adımı atarak işi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

OSIMHEN FORMÜLÜ DEVREDE: MAAŞI DUDAK UÇUKLATIYOR!

Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük engeli olan Mohamed Salah'ın yıllık maaşı için ise çözüm yolu bulundu: Sponsor desteği! Liverpool'da yıllık yaklaşık 23.5 milyon Euro kazanan Salah için sarı-kırmızılılar, Osimhen transferinde olduğu gibi sponsorları devreye sokacak.

Yönetimin, kulübün mali yapısını sarsmadan, sponsorların desteğiyle Salah'a 21 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi. Osimhen'e sağlanan şartların bir benzerini Salah'a sunarak yıldız oyuncuyu ikna etmeyi planlayan Galatasaray, bu transferle Süper Lig'in marka değerini bambaşka bir seviyeye taşımayı hedefliyor.