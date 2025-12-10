SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi! Galatasaray Mohamed Salah için gemileri yaktı

Galatasaray'dan dünya futbolunu sarsacak transfer hamlesi! Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'un Mısırlı süper starı Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için tarihi bir operasyon başlattı. İngiliz basınının amiral gemisi The Mirror, Aslan'ın Ocak ayı planını tüm detaylarıyla ifşa etti. "Ateşli taraftar" arayan Salah için bütçe hazırlandı, Osimhen formülü devreye sokuldu. İşte o çılgın rakamlar...

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi! Galatasaray Mohamed Salah için gemileri yaktı
Emre Şen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Victor Osimhen transferiyle tüm dünyada ses getiren Galatasaray, çıtayı stratosfere çıkarmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool ile sözleşme durumu yılan hikayesine dönen ve ayrılık sinyalleri veren dünya yıldızı Mohamed Salah için Ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Mirror, Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarını ve masadaki devasa planı okuyucularına duyurdu.

ATEŞLİ TARAFTAR İSTİYOR, ROTA İSTANBUL

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi! Galatasaray Mohamed Salah için gemileri yaktı 1

Haberin detaylarına göre; kariyerinin son baharında heyecanı yüksek ve tutkulu bir atmosferde top koşturmak isteyen Mohamed Salah, Galatasaray'ın ateşli taraftar gücünden etkilenmiş durumda. "Ateşli bir kulüpte oynamak istiyorum" diyen Mısırlı yıldızın bu kriteri, sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiren en büyük koz oldu. Galatasaray kurmaylarının, Salah'ın durumunun netleşmesini beklediği ve Ocak transfer döneminde resmi adımı atarak işi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

OSIMHEN FORMÜLÜ DEVREDE: MAAŞI DUDAK UÇUKLATIYOR!

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi! Galatasaray Mohamed Salah için gemileri yaktı 2

Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük engeli olan Mohamed Salah'ın yıllık maaşı için ise çözüm yolu bulundu: Sponsor desteği! Liverpool'da yıllık yaklaşık 23.5 milyon Euro kazanan Salah için sarı-kırmızılılar, Osimhen transferinde olduğu gibi sponsorları devreye sokacak.

Yönetimin, kulübün mali yapısını sarsmadan, sponsorların desteğiyle Salah'a 21 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi. Osimhen'e sağlanan şartların bir benzerini Salah'a sunarak yıldız oyuncuyu ikna etmeyi planlayan Galatasaray, bu transferle Süper Lig'in marka değerini bambaşka bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da "Afrika" kabusu başladı! Okan Buruk kara kara düşünüyorGalatasaray'da "Afrika" kabusu başladı! Okan Buruk kara kara düşünüyor
Fransa'da skandal manşet! Galatasaraylı kaleciyle dalga geçtilerFransa'da skandal manşet! Galatasaraylı kaleciyle dalga geçtiler
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray salah Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.