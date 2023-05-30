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Süper Lig yarışı nefes kesiyor! Tam 7 maç birden... İşte canlı puan durumu

30.05.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılılar rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan ederken sahasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe ise Galatasaray'ın puan kaybını bekliyor. İşte canlı puan durumu...

Süper Lig yarışı nefes kesiyor! Tam 7 maç birden... İşte canlı puan durumu

Süper Lig'de heyecan sürerken 36. hafta mücadelesi adeta nefes kesiyor. Ligin 36. haftasında 20.00 itibarıyla tam 7 maçta ilk düdük çalarken, hem düşme hattını hem de şampiyonluğu yakından ilgilendiren bir çok mücadelede heyecan sürüyor.

Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibini mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan ederken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybetmesini ve farkı kapatmayı umut ediyor.

Sarı-Lacivertliler ise 36. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 0
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
MS
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
1 - 4
Galatasaray Galatasaray
MS
Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor
2 - 4
Trabzonspor Trabzonspor
MS
İstanbulspor İstanbulspor
0 - 2
Adana Demirspor Adana Demirspor
MS
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
1 - 3
Kasımpaşa Kasımpaşa
MS
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
1 - 0
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
MS
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
2 - 0
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor

İŞTE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA CANLI PUAN DURUMU

1- Galatasaray / 82 puan
2- Fenerbahçe / 77 puan
3- Beşiktaş / 74 puan (HAFTAYI BAY GEÇİYOR)
4- Adana Demirspor / 66 puan

--

12- Sivasspor / 40 puan
13- Ankaragücü / 39 puan
14- Antalyaspor / 38 puan
15- İstanbulspor / 35 puan
16- Giresunspor / 34 puan


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