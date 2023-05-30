Süper Lig yarışı nefes kesiyor! Tam 7 maç birden... İşte canlı puan durumu

Süper Lig'de heyecan sürerken 36. hafta mücadelesi adeta nefes kesiyor. Ligin 36. haftasında 20.00 itibarıyla tam 7 maçta ilk düdük çalarken, hem düşme hattını hem de şampiyonluğu yakından ilgilendiren bir çok mücadelede heyecan sürüyor.
Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibini mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan ederken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybetmesini ve farkı kapatmayı umut ediyor.
Sarı-Lacivertliler ise 36. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
1- Galatasaray / 82 puan
2- Fenerbahçe / 77 puan
3- Beşiktaş / 74 puan (HAFTAYI BAY GEÇİYOR)
4- Adana Demirspor / 66 puan
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12- Sivasspor / 40 puan
13- Ankaragücü / 39 puan
14- Antalyaspor / 38 puan
15- İstanbulspor / 35 puan
16- Giresunspor / 34 puan