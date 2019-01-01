Süper Lig yayın gelirinde lider Galatasaray

Süper Lig yayın hakkını 2 yıl önce 500 milyon dolar karşılığında alan beIN SPORTS, bu meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3,26 lira), diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti. Bu sezona geçilirken 3,26 olan sabit kur, enflasyon oranınca artarak 3,76’ya yükseldi. Güncel kurdan ödenen/ödenecek kısımda ise aralık ayı itibarıyla ortalama kur 5,2 olarak gerçekleşti. Bu çerçevede ihale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.

Yayın geliri havuzundan alınan payda zirve Galatasaray'ın olurken, ilk yarıyı düşme hattında kapatan Fenerbahçe, en çok para kazanan ikinci takım ünvanını elde etti. Beşiktaş'ın 3. sırada yer aldığı klasmanda, Trabzonspor 4, Medipol Başakşehir ise 5. sırada yer buldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yayın gelirinden en fazla kazanç sağlayan kulüpler oldu.

Yayın geliri dağılımı

Yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı çıktıktan sonra kalan meblağın yüzde 37'si, "ayak bastı parası" olarak kulüplere eşit olarak dağıtılıyor. Böylece her kulüp, katılım bedeli olarak 38,5 milyon lirayı kasasına koydu.

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre pay ediliyor. Takımlar, elde edilen her galibiyette 2,8 milyon lira kazanırken, beraberliklerde de 1,4 milyon liranın sahibi oluyor. Gelirin yüzde 11'i ise lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor. Bu çerçevede bir şampiyonluğun bedeli 3,3 milyon lira.

Süper Lig'e ayrılan gelirin kalan kısmı da (yüzde 6), sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara verilecek. Buna göre şampiyon takım, 36,2 milyon lirayı kasasına koyacak. İkinci sıradaki ekip 29 milyon lira kazanırken, lig üçüncüsü 21,6 , lig dördüncüsü 14,4 , lig beşincisi 7,2 ve lig altıncısı 3,6 milyon lirayla ödüllendirilecek.

Gelirde zirve Galatasaray'ın