Süper Lig yayın ihalesi nedir, nasıl yapılır?

Süper Lig'de her sezon 18 takım mücadele etmektedir. Süper Lig takımlarının genel coğrafi dağılımı çeşitlidir. İstanbul'un üç büyük takımı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ülkenin dört bir yanında taraftarlara sahiptir. Öte yandan "şehir takımları" olarak adlandırılan birçok kulüp de kendi bölgelerinden yoğun destek görebilmektedir. Hatta bazı il takımları diğer şehirlerden de taraftarlara sahiptir.

İstanbul haricinde Ankara, İzmir, Trabzon, Adana, Bursa ve Kayseri gibi yüksek nüfuslu şehirlerin temsilcileri takımlarını aktif şekilde desteklemektedir. Süper Lig maçlarının yayınlanması da yayın ihalesi ile belirlenir.

Süper Lig yayın ihalesi nedir?

Süper Lig'in yayın hakları TFF'ye aittir. TFF süreli anlaşmalarla yayın haklarını ihaleye sunar. Süper Lig yayın ihalesi; Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig'de oynanan tüm müsabakaların (maçların) yayın hakkını (televizyon, radyo, internet vb.) belirli bir süre için satışa çıkardığı bir süreçtir. Yayın hakları kulüpler için önemli gelirlerdir. Orta ölçekli mütevazı gelirlere sahip kulüplerin mali istikrarı sağlamasında hayati öneme sahiptir.

TFF, yayın gelirlerini tüm kulüplere paylaştırır. TFF organizasyonel masraflarını düştükten sonra kalan miktarı şampiyonluk ve sıralama esasına göre başarı primi olarak kulüplere dağıtır. Ayrıca galibiyet ve beraberlik primleri de kulüplerin kasasına girer. Yani yayın hakları geliri birçok kulüp için hem garanti gelir hem de teşvik edici bir gelir sistemidir.

Süper Lig yayın ihalesi nasıl yapılır?

TFF yayın ihalesi sürecinde bir sonraki yayın dönemi (genellikle 3 veya 5 yıllık) için yayın hakkı paketlerini oluşturur. Paketler dijital veya uydu yayını üzerine olabileceği gibi canlı maç ile özetler üzerine da olabilir. Uygulamada birçok kuruluş bütün yayın haklarını elde etmek için genel ve yüksek bir teklif sunar. Paketler belirlendikten sonra ihalenin şartnamesi hazırlanır ve koşullar, ödeme planları, yayın kalitesi standartları gibi detaylar belirlenir.

Şartname hazırlığından sonra TFF ihale duyurusunu resmi organları aracılığıyla yapar ve teklif alma süreci başlar. İhale TFF tarafından belirlenen tarihe dek sürer ve teklifler kapalı bir zarf içerisinde TFF'ye ulaştırılır. Teklif tarihinin sona ermesinin ardından belirlenen tarihte TFF yetkilileri ve noter huzurunda teklif zarfları açılır. Gelen teklifler TFF tarafından değerlendirilir. En yüksek teklifi veren kuruluş avantajlı olsa da teknik detaylar ve ödeme planı önem taşır. TFF hizmet ve ödemenin sağlanma biçimini de değerlendirmeye alır.

Değerlendirme sonucunda yayın hakları, en yüksek ve uygun teklifi veren şirkete devredilir. TFF ile kazanan şirket arasında ödeme taksitleri, yayın taahhütleri, cayma cezaları gibi tüm hükümlerin yer aldığı sözleşme imzalanır ve yayın anlaşması yapılır. Yayın hakları ödemelerinde yıllık ücretlendirme genellikle her yılın ödemesi ayrı fiyatlandırılarak yapılır.