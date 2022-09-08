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Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor

08.09.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

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