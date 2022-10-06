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Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

06.10.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk maçında yarın Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

9 Ekim Pazar:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

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