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  4. Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu

Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.02.2020 18:33 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart Çarşamba, Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşması da 17 Mart Salı günü oynanacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezli deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı, 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

21. haftada kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor Göztepe Süper Lig Trabzonspor

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