Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır
21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar
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