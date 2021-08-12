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Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

12.08.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır

21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

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