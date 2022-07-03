Süper Lig'de yeni sezonun kura çekimi yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2022-2023 sezonun kura çekimi yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi yarın saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.



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