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Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

13.09.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'un saha olayları nedeniyle, MKE Ankaragücü'nün ise çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig PFDK futbol

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