Süper Lig'e son bilet Altay'ın

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca İzmir'in siyah-beyazlı takımı, sahadan 1-0 galip ayrılarak Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu ilk 2'de bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor'un ardından üçüncü ve son takım oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyen Altay ile Yılport Samsunspor'u geçen Altınordu, finalde Süper Lig'e çıkan son takımı belirlemek için karşı karşıya geldi. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Ligde normal sezonda 22 kez fileleri havalandırarak 3. kez üst üste gol krallığı tacını takan 36 yaşındaki futbolcu, play-off'ta da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Portekizli oyuncu, Spor Toto 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu toplamda 25 golle tamamladı.

Paixao, ayrıca 2018-2019 sezonundan bu yana Altınordu'ya karşı 7. maçında 8. golünü kaydetti.

- Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'de

Altınordu’yu mağlup ederek mutlu sona ulaşan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

En son 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan siyah-beyazlı ekip, 6. kez mücadele ettiği play-off'ta ilk kez Süper Lig vizesi aldı.

İzmir temsilcisi 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal'ın ardından 2020-2021 sezonunda da son 2 maçta göreve gelen Mustafa Denizli yönetiminde 4. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

Daha önce Çaykur Rizespor'u doğrudan Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'la aynı başarıyı gösterdi.

- "Büyük Mustafa" omuzlarda