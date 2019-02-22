Süper Loto sonuçları: Sonuç sorgulama, en çok çıkan numaralar ve tahminler! Süper Loto ne zaman çekilir?

Süper Loto, Milli Piyango’nun şans oyunları yelpazesindeki yerini 2007 yılında aldı. O tarihten bu yana da lotolar içinde bir seferde en yüksek ikramiyeyi veren şans oyunu olarak öne çıkıyor. Geçmişteki Süper Loto sonuçları incelendiğinde Milli Piyangonun rekor ikramiyelerinin Süper Loto çekilişlerinden çıktığı görülüyor.

Büyük ikramiye olasılığının oldukça düşük olduğu Süper Loto’da 2 ayı aşan oldukça uzun devir serileri yaşanabiliyor. Tabii bu devir serileri de büyük ikramiye havuzunun giderek büyümesine yol açıyor. Özellikle uzun devir serilerinde Süper Loto sonuçları haftanın önemli, merak edilen haberleri arasına da giriliyor. Özellikle de ikramiye miktarı rekor seviyesine yaklaşmışsa...

Sizin içi yazımızda güncel Süper Loto sonuçları ile birlikte bu oyunla ilgili merak edilen hangi gün yani ne zaman çekilir, nasıl oynanır, Süper Loto tahmini nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını derledik ve bir rehber hazırladık.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 ŞUBAT

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 14, 16, 31, 36, 37 ve 45 olarak belirlendi.