Süper Loto sonuçları: Sonuç sorgulama, en çok çıkan numaralar ve tahminler! Süper Loto ne zaman çekilir?

Süper Loto, Milli Piyango’nun şans oyunları yelpazesindeki yerini 2007 yılında aldı. O tarihten bu yana da lotolar içinde bir seferde en yüksek ikramiyeyi veren şans oyunu olarak öne çıkıyor. Geçmişteki Süper Loto sonuçları incelendiğinde Milli Piyangonun rekor ikramiyelerinin Süper Loto çekilişlerinden çıktığı görülüyor.
Büyük ikramiye olasılığının oldukça düşük olduğu Süper Loto’da 2 ayı aşan oldukça uzun devir serileri yaşanabiliyor. Tabii bu devir serileri de büyük ikramiye havuzunun giderek büyümesine yol açıyor. Özellikle uzun devir serilerinde Süper Loto sonuçları haftanın önemli, merak edilen haberleri arasına da giriliyor. Özellikle de ikramiye miktarı rekor seviyesine yaklaşmışsa...
Sizin içi yazımızda güncel Süper Loto sonuçları ile birlikte bu oyunla ilgili merak edilen hangi gün yani ne zaman çekilir, nasıl oynanır, Süper Loto tahmini nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını derledik ve bir rehber hazırladık.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 14, 16, 31, 36, 37 ve 45 olarak belirlendi.
Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 890 bin 212 lira 93 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 10 bin 605 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 627 kişi 185 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 818 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 3 milyon 124 bin 275 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 255 bin 531 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 262 bin 334 lira 2 kuruş kamuya aktarıldı.
Milli Piyango İdaresinin şans oyunları çekiliş takviminde perşembe günleri Süper Loto çekilişine ayrılmıştır. Diğer loto çekilişleri gibi Süper Loto’nun çekilişleri de MPİ’nin Ankara Balgat’ta yer alan genel müdürlüğünde noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında arzu edenler çekilişi canlı olarak MPİ’nin resmi sitesindeki canlı çekiliş sayfasından (http://mpi.gov.tr/node/102) online olarak izleyebilirler.
Perşembe akşamları Süper Loto çekilişi 21.15’te yapılır. Süper Loto Sonuçları ise 21.30’dan sonra yine MPİ’nin resmi sitesinden ilan edilir.
Tamamen şansa dayalı bir oyun olan Süper Loto’da tutarlı bir tahmin stratejisi ile kazanç sağlamak mümkün değildir. Yine de şans oyunu müdavimlerinin tavsiye ettiği çeşitli taktikler mevcuttur. Sİzin için bu taktikleri açıklıyoruz.
Denenilen yöntemlerden biri her onlu basamaktan sayılar barındıracak şekilde tercih yapmaktır. Örneğin 1-54'lük sayı havuzunda 2, 13, 22, 35, 45, 52 gibi her basamaktan bir tane seçerek dengeli bir tercih yapmayı tercih edenler bulunuyor.
En çok çıkan numaralar da şans oyunu müdavimlerinin dikkate aldığı, önem verdiği bir istatistiktir. Oyuncular kupon doldururken en çıkan numaraları da dikkate alırlar. Biz de sizin için yazımızın devamında Süper Loto’da en çok çıkan sayılar ile beraber en az çıkanları da paylaştık.
Loto oyuncularının çok sık başvurduğu bir yöntem de kuponu makineye oynatmaktır. Nitekim büyük ikramiyeler makineye oynatılmış kuponlardan da çıkmaktadır. Yani Süper Loto tahminini kendiniz değil de makineye yaptırabilirsiniz. Çekilişte rakamların rastgele çekildiği göz önüne alınırsa makinenin rastgele rakamlar belirlemesi mantıklı ve baş ağrıtmayan bir yöntem olarak tercih edilebilir. Her hafta yeni numara düşünmek yerine makineye oynatmak tercih edilebilir.
Her hafta kupon değiştirmek yerine hep aynı numaralardan oluşan bir kuponu oynamak da pek çok kişinin tercih ettiği bir yöntemdir. Sonuçta istatiksel olarak doldurduğunuz kupon bir zaman 6 tutturmak zorunda. Tabii bu büyük olasılıkla sizin ömrünüz içinde olacak bir şey değil.
Kendi şansına güvenenlerin deneyebileceği bir yöntemde evde çekiliş yapmaktır. Kağıtlara sayıları yazıp bir torbaya koyduktan sonra kendi çekilişinizi yapabilirsiniz. Evde tombala oyununuz varsa 54’ten sonraki numaraları çıkartıp tombala torbasından faydalanabilirsiniz.
Süper Loto, diğer loto oyunları gibi bir numara havuzundan belli sayıda numara seçerek kolon doldurma mantığına dayanıyor. Süper Loto’da kolon doldurmak için 1’den 54’e kadar sayılar içinden 6 tane seçilmelidir. Minimum ikramiye için Sayısal Loto’da olduğu gibi çekilişte çıkan numaralar 3 tanesini, büyük ikramiye içinse 6 tanesini bilmeniz gerekmektedir. Süper Loto’nun ikramiye dağılımı da şu şekildedir:
|İkramiye grupları
|İkramiye dağılım oranları
|6
|%45
|5
|%14
|4
|%15
|3
|%26
|Toplam
|100
Şans oyunu müdavimlerinin sık sık başvurduğu kolon doldurma taktiklerinden biri de Süper Loto çekilişlerinden en çıkan sayılara veya en az çıkan sayılara göre seçim yapmaktır. Bu iki istatistiği sizin için aşağıda paylaştık.
|Süper Loto'da en çok çıkan numaralar:
|RAKAM
|ÇEKİLME SAYISI
|13
|87
|35
|84
|37
|84
|1
|77
|45
|76
|4
|75
|17
|75
|47
|74
|20
|73
|22
|71
|Süper Loto'da en az çıkan numaralar:
|RAKAM
|ÇEKİLME SAYISI
|52
|49
|32
|55
|42
|55
|44
|57
|11
|57
|53
|58
|25
|58
|9
|59
|28
|59
|30
|60
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 589'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 13, 30, 31, 48 ve 50 olarak belirlendi.
Süper Loto'nun 589'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 333 bin 985 lira 54 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 kişi 8 bin 858 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 416 kişi 174 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 134 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 818 bin 718 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 35 bin 49 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 138 bin 876 lira 45 kuruş kamuya aktarıldı.
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