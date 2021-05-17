Superclasico'da kazanan Boca Juniors

Yeşil sahaların en meşhur derbilerinin başında gelen "Superclasico" mücadelesinde Boca Juniors ile River Plate, Estadio Alberto Jose Armando Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Boca, mücadelenin 11. dakikasında Medina'nın asistinde yıldız forveti Carlos Tevez'in attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi de önde noktaladı.
İkinci yarıda baskısını arttıran konuk River, aradığı golü 68'de Angileri'nin asistinde Julian Alvarez ile buldu ve skoru eşitledi.
Maçın kalan kısmında başka bir gol olmayınca "Superclasico" 1-1 eşitlikle sona erdi ve yarı finale yükselecek ekibi seri penaltı atışlar belirledi.
Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Boca Juniors, Arjantin Premier Ligi'nde Independiente, Colon ve Racing Club'ten sonra adını yarı finale yazdıran son ekip oldu.
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