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Süperstar Ajda Pekkan sahnede kanat takıp melek oldu! Tarzıyla olay yarattı

09.08.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzıyla gündemde. Harbiye Açık Hava'da konser veren Ajda Pekkan hayranlarıyla buluşup şarkılarını söyledi. Ajda Pekkan'ın melek kanadı takılı kostümü dikkat çekti. Ünlü şarkıcının sahnede melek kanadıyla çekilen görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Konser programına hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Ajda Pekkan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Sahne kostümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Harbiye'deki konserinde kanat takıp melek oldu. Ajda Pekkan'ın sahne tarzı sosyal medyanın gündemine oturdu.

OLAY YARATAN TARZ

77 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan hayranlarıyla buluşuğ şarkılarını seslendirmeye devam ediyor. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren ünlü ismin sahne kostümü dikkat çekti.

ajda pekkan kanat takıp melek oldu

Ajda Pekkan Harbiye'deki konserinde kanat takıp adeta melek oldu. Pekkan'ın sahne kostümü sosyal medyada paylaşıldı.

ajda pekkan kanat takıp melek oldu 2

Magazn gündemine düşen Ajda Pekkan sahne tarzıyla çok konuşuldu.

ajda pekkan kanat takıp melek oldu 3


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