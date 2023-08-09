Süperstar Ajda Pekkan sahnede kanat takıp melek oldu! Tarzıyla olay yarattı

Konser programına hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Ajda Pekkan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Sahne kostümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Harbiye'deki konserinde kanat takıp melek oldu. Ajda Pekkan'ın sahne tarzı sosyal medyanın gündemine oturdu.
77 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan hayranlarıyla buluşuğ şarkılarını seslendirmeye devam ediyor. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren ünlü ismin sahne kostümü dikkat çekti.
Ajda Pekkan Harbiye'deki konserinde kanat takıp adeta melek oldu. Pekkan'ın sahne kostümü sosyal medyada paylaşıldı.
Magazn gündemine düşen Ajda Pekkan sahne tarzıyla çok konuşuldu.