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Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu

04.09.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruyan bölgeleri cep telefonuyla kayıt altına alan dağcılar ve doğa tutkunları, bölgedeki diğer göllerde ise su seviyesinin oldukça düştüğünü gözlemledi

Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan'a tırmanış yapan dağcılar ile doğa tutkunları, buradaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.

Bir grup dağcı ve doğa tutkunu, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı'na gezi amaçlı tırmanış programı düzenledi.

Dağın 4 bin 58 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkan grup, buradaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.

Cep telefonu kamerasıyla kuruyan bölgeleri kayıt altına alan gruptakiler, bölgedeki diğer göllerde ise su seviyesinin oldukça düştüğünü gözlemledi.

Doğa tutkunu Lütfi Yiğit, AA muhabirine, gezi amaçlı Süphan Dağı'na çıktıklarını söyledi.

Yüksek rakımlarda suyun fazla olduğunu düşünerek yanlarına az su aldıklarını ifade eden Yiğit, "Zirveye doğru çıktıkça Süphan Dağı'nda ciddi bir kuraklığın olduğunu anladık. Üç gölün kurumuş olduğunu gördük. Bununla beraber yüzyıllardır orada olan buzulların da erdiğini gördük. Suyun olmamasından kaynaklı doğal olarak canlı ve yaban hayatına denk gelemedik." diye konuştu.

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