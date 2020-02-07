YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.02.2020 12:04 | Son Güncelleme

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi ile 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurbanbaba Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi ile 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurbanbaba Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde ve araçta bulunan iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda 4 parça halinde toplam 35 gram metamfetamin (ateşbuz) maddesi ve 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Balıkesir’de afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu

Balıkesir’de afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu

Muğla Büyükşehirden kar mesaisi

Muğla Büyükşehirden kar mesaisi

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:22
Öğle
12:50
İkindi
15:42
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Kibar Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.