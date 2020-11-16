YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Şüpheli araçta 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Şüpheli araçta 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada park halindeki şüpheli araçta 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada park halindeki şüpheli araçta 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında il merkezinde bir ara sokak üzerinde park halinde görülen şüpheli bir araç belirlendi. Şüpheli araçta arama yapan polis ekipleri 5 parça halinde zulalanmış toplam 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler T.A. ve M.A. belirlenerek "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Kasım Pazartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:59
Öğle
12:13
İkindi
14:53
Akşam
17:16
Yatsı
18:36

Elazığ Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Pazartesi

Cihan Eczanesi
Merkez
Göktuğ Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Tuğrul Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.