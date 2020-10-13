YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobildeki 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Müccadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 44 plakalı bir otomobil arandı.

Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobildeki 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Müccadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 44 plakalı bir otomobil arandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde bulunan V.G., isimli şahsın üzerinden 43 adet extacy hap, Ö.A., isimli şahsın üzerinden 30 adet extacy hap ve Y.B., isimli şahsın üzerinde ise 3,19 gram Sentetik Cannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 Şahıs gözaltına alınırken uyuşturucu maddelerine ise el konuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı
AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Van’da ‘çevre yolu’ için ortak açıklama
Van’da ‘çevre yolu’ için ortak açıklama

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:26
Öğle
12:18
İkindi
15:28
Akşam
18:00
Yatsı
19:15

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Yapıcılar Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.