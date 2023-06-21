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Şüpheli şahsın aracındaki kaçak sigara ele geçirildi

21.06.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de jandarma ekiplerince kaçak sigara sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alınırken, kullandığı araçta yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 150 adet bandrolsüz sigara, 35 adet puro ve 10 adet elektronik sigara bulundu.

Şüpheli şahsın aracındaki kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara satan bir şahısla ilgili çalışma başlatıldı. K.İ. isimli şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara, puro ve elektronik sigaraları müşteri buldukça Tepebaşı bölgesinde piyasaya sunarak vergi ödemeden satış yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın kullandığı araç içerisinde yapılan aramada 150 adet bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara, 35 adet kaçak puro ve 10 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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