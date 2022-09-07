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Sur Yapı Marka AVM’de Tasarım Festivali başlıyor

07.09.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sur Yapı Marka AVM’de Tasarım Festivali başlıyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM’de 9-11 Eylül tarihleri arasında 10 markanın katılımıyla düzenlenecek Tasarım Festivali’nde, takıdan kıyafete, aksesuardan dekorasyon malzemelerine kadar pek çok özel tasarım ürünü bir arada bulabilecek.

Sur Yapı açıklamasına göre, Sur Yapı Marka AVM’nin etkinlik alanında düzenlenecek olan Tasarım Festivali’nde Hafkha, Be Mine Design, Puppy Doggy, Jude Jewelery, Offical Mie, O-Men, Burcu Bor, Touchbyaishe, Manuqa ve Turcam Kristal markalarının özel tasarım ürünleri, özel üretim ahşap arabalarda sergilenerek satışa sunulacak.

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