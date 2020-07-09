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Sürat Kargo Genel Müdürlüğü’ne Metin Kocael atandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.07.2020 16:24 | Son Güncelleme

Sürat Kargo Genel Müdürlüğü’ne Metin Kocael atandı

İSTANBUL (AA) -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımlığı altında yönetilen Sürat Kargo'nun genel müdürlüğüne Metin Kocael getirildi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, 17 bölge, 700 şube, 24 aktarma merkezi ve 5161 personel ile faaliyetini sürdüren Sürat Kargo sektörünün lideri olma yolunda önemli adımlar atıyor. Türkiye ve 220 ülkede dağıtım yapan Sürat Kargo yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüzde 80 büyüdü.

Sürat Kargo'nun genel müdürlüğüne atanan Kocael, Yurtiçi Kargo’da 2010 yılından itibaren 5 yıl boyunca genel müdür yardımcılığı ve ardından 4 yıl genel müdürlük görevini yürütmüştü. Kasım 2019’da Yurtiçi Kargo’yla yollarını ayıran, sonrasında birçok firma için ismi geçen Kocael’in tercihi Sürat Kargo oldu.

Pandemi döneminde yıldızı parlayan sektörlerin başında gelen kargoculuk sektörünün önemli oyuncularından biri olan Sürat Kargo’da yeni atamayla birlikte yapılanma sürecine hız verilmesinin, yenilikçi çözümler ve ilave yatırımlarla hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

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