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Sürdürülebilir tarım için toprak analizi yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Ucuz ve sağlıklı gıda temin edilebilmesi için çiftçiye destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toprak yapısının korunmasına ve girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sunuyor.Tarım ve sulama alanlarının her geçen gün daraldığı dünyamızda sürdürebilir tarım anlayışı giderek önem kazanıyor.

Ucuz ve sağlıklı gıda temin edilebilmesi için çiftçiye destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toprak yapısının korunmasına ve girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sunuyor.
Tarım ve sulama alanlarının her geçen gün daraldığı dünyamızda sürdürebilir tarım anlayışı giderek önem kazanıyor. Korona virüs salgınıyla birlikte daha da önemi artan ‘Gıda Güvenliği’ konusu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kocaeli’de de yakından takip ediliyor. Ucuz ve sağlıklı gıda temin edilebilmesi için çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım anlayışının en önemli şartlarından biri olan toprak analizini tüm kent genelinde gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toprak analizleri Kocaeli’nin tamamında yapılıyor. Gübre kullanımını azaltmak ve çiftçiyi gereksiz maliyetten korumak için yapılan analizler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deneyimli personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Ücretsiz olarak verilen analiz ve danışmanlık hizmetleriyle çiftçi toprağın durumuna göre gübre ve ürün seçimi yaparak, verimi yüksek tohum, fide ve fidanları toprakla buluşturuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşe Gülçebi, Büyükşehir Belediyesinin her zaman çiftçinin yanında olduğunu söyledi. Pek çok alanda destek verdiklerini aktaran Gülçebi, bu desteklerden birinin de toprak analizi olduğunu dile getirdi. Arazinin büyüklüğüne göre 4 ya da 5 farklı noktadan araziyi temsil edecek şekilde ortalama 1,5 kilogram toprak numunesi aldıklarını söyleyen Gülçebi, “Aldığımız toprağı analiz ettikten sonra çıkan sonuca göre çiftçimizin kullanması gereken gübreyi belirliyoruz. Böylelikle çiftçimizin gereksiz gübre kullanımını önleyerek toprağın yapısını da korumuş oluyoruz” dedi.
Sürdürülebilir tarım anlayışının ana unsurlarından birinin toprak analizi olduğunu kaydeden Gülçebi, “Çiftçimizin girdi maliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlamış oluyoruz. Buradaki 10 dönümlük tarladan 5 farklı noktada 30 santimetrelik derinlikten numunelerimizi aldık. Bu numune analiz edildikten sonra uygun gübreleme takvimi çıkarılacak ve arazi biberiye yetiştiriciliği için hazırlanacak” şeklinde konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli ziraat mühendisleri her yıl binlerce sera, bağ, bahçe ve tarla gibi üretim sahalarının kontrollerini gerçekleştirerek, danışmanlık hizmeti veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli destek projeleriyle de çiftçinin üretimini artırmasını ve bilinçli tarım uygulamalarını hayata geçirmesini hedefliyor.

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