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Süreyya Yalçın’ın son haline Yeliz Yeşilmen “Uzaylı Süreyya ne oldu sana” dedi! Havva Öztel kayıtsız kalamadı

12.06.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Servetiyle ve lüks yaşamıyla çok konuşulan Süreyya Yalçın son olarak zayıflığı ile gündem oldu. Yurt dışında yaşayan ve yaz aylarında Türkiye'ye tatile gelen Yalçın’ın son haline yorum yapanlar arasında Yeliz Yeşilmen de yer aldı. Yeşilmen’in olay olan yorumuna Aleyna Tilki’nin annesi olan Havva Öztel sert çıktı.

Süreyya Yalçın’ın son haline Yeliz Yeşilmen “Uzaylı Süreyya ne oldu sana” dedi! Havva Öztel kayıtsız kalamadı

En son zayıflığı ile çok konuşulan ve eleştirilere “Sağlıklıyım” yanıtını veren Süreyya Yalçın gündemde yer alıyor. Yalçın'ın son haline ünlü isim Yeliz Yeşilmen’den dikkat çeken bir yorum geldi.

Yeşilmen “Oooo uzaylı Süreyya, bebeğim çok üzüldüm sana ne oldu” yorumunu yazdı. Ünlü ismin bu yorumuna Aleyna Tilki’nin annesi olan ve kendisi de şarkıcılığa soyunan Havva Öztel kayıtsız kalamadı.

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Öztel Yeşilmen’e “Çok acımasız ve çirkin bir üslup. Kınıyorum sizi” dedi.

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Süreyya Yalçın “Aşırı zayıfsın, kilo al” yorumlarına "Herkes zayıflığımı konuşuyor. Beni merak etmeyin, ben sağlıklı ve mutluyum" yanıtını vermişti.

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