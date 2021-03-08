Süreyya Yalçın zayıflığıyla yine olay oldu

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu sıralar Florida'daki hayatından sık sık kesitler yayınlıyor.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 37 yaşındaki Yalçın, sarı elbisesi ve kahverengi çizmeleri ile kamera karşısına geçti.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın, kombinini altın sarısı ve mavi detaylı aksesuarlarla kombinlediği görüldü. Yalçın'ın gün geçtikçe daha da zayıflaması dikkatlerden kaçmadı.

Evinin bahçesinde çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan sosyetik güzel, gönderilerine, "Benim şarkım, fotoğraf çekimi, kocam, seni seviyorum" etiketlerini not düştü.

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ise bu pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Süreyya Yalçın, gönderisine, "Güneş parlıyor, hava güzel. Tüylü ayakkabılar, turuncu... Benim tarzım" notunu düşmüştü.

