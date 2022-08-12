Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler! Mustafa Sandal'dan tepki gecikmedi: Bayrağımıza dokunanların sonu aynı olmuştur! Yaşayıp göreceksiniz

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye'nin kontrolündeki Cerablus ve Azez kentlerinde Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı. Türk bayraklarının yakıldığı olayların ardından o eylemcilere tepki yağdı.

Sosyal medyada büyük tartışma yaratan görüntülere ünlü sanatçı Mustafa Sandal'dan tepki gecikmedi.

"BAYRAĞIMIZA DOKUNANLARIN SONU HEP AYNI OLMUŞTUR"

Söz konusu görüntüleri paylaşan Sandal, "Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final: bayrağımıza uzanan hadsiz eller! Kutsal bayrağımıza bu niyetlerle dokunanların sonu hep aynı olmuştur. Bilmiyorsanız anlatmayacağız. Yaşayıp göreceksiniz! " dleedi.

Sandal'ın paylaşımına kısa sürede binlerce destek geldi.

Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final: bayrağımıza uzanan hadsiz eller!

Kutsal bayrağımıza bu niyetlerle dokunanların sonu hep aynı olmuştur. Bilmiyorsanız anlatmayacağız. Yaşayıp göreceksiniz! ???????????????????????? #suriye #ülkemdemülteciistemiyorum pic.twitter.com/00cgizxR5H — Mustafa Sandal (@mustinetnet) August 12, 2022



