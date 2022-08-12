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  4. Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler! Mustafa Sandal'dan tepki gecikmedi: Bayrağımıza dokunanların sonu aynı olmuştur! Yaşayıp göreceksiniz

Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler! Mustafa Sandal'dan tepki gecikmedi: Bayrağımıza dokunanların sonu aynı olmuştur! Yaşayıp göreceksiniz

12.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeyinde yer alan bazı kentlerde dün gece eylemler yapıldı! Eylemler sırasında Türkiye bayrağının yakılması büyük tepki çekti. Osmanlı parkındaki ay yıldızı da tahrip eden göstericilerin bu tavrı sosyal medyada gündem olurken, sosyal medyada tepki çeken görüntülere ünlü sanatçı Mustafa Sandal, kayıtsız kalamadı.

Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler! Mustafa Sandal'dan tepki gecikmedi: Bayrağımıza dokunanların sonu aynı olmuştur! Yaşayıp göreceksiniz

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye'nin kontrolündeki Cerablus ve Azez kentlerinde Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı. Türk bayraklarının yakıldığı olayların ardından o eylemcilere tepki yağdı.

SON DAKİKA: Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler! Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması geldiSON DAKİKA: Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler! Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması geldi

Sosyal medyada büyük tartışma yaratan görüntülere ünlü sanatçı Mustafa Sandal'dan tepki gecikmedi.

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"BAYRAĞIMIZA DOKUNANLARIN SONU HEP AYNI OLMUŞTUR"

Söz konusu görüntüleri paylaşan Sandal, "Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final: bayrağımıza uzanan hadsiz eller! Kutsal bayrağımıza bu niyetlerle dokunanların sonu hep aynı olmuştur. Bilmiyorsanız anlatmayacağız. Yaşayıp göreceksiniz! " dleedi.

Sandal'ın paylaşımına kısa sürede binlerce destek geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
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