Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler! Mustafa Sandal'dan tepki gecikmedi: Bayrağımıza dokunanların sonu aynı olmuştur! Yaşayıp göreceksiniz

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye'nin kontrolündeki Cerablus ve Azez kentlerinde Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı. Türk bayraklarının yakıldığı olayların ardından o eylemcilere tepki yağdı.
Sosyal medyada büyük tartışma yaratan görüntülere ünlü sanatçı Mustafa Sandal'dan tepki gecikmedi.
Söz konusu görüntüleri paylaşan Sandal, "Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final: bayrağımıza uzanan hadsiz eller! Kutsal bayrağımıza bu niyetlerle dokunanların sonu hep aynı olmuştur. Bilmiyorsanız anlatmayacağız. Yaşayıp göreceksiniz! " dleedi.
Sandal'ın paylaşımına kısa sürede binlerce destek geldi.
Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final: bayrağımıza uzanan hadsiz eller!— Mustafa Sandal (@mustinetnet) August 12, 2022
Kutsal bayrağımıza bu niyetlerle dokunanların sonu hep aynı olmuştur. Bilmiyorsanız anlatmayacağız. Yaşayıp göreceksiniz! ???????????????????????? #suriye #ülkemdemülteciistemiyorum pic.twitter.com/00cgizxR5H
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