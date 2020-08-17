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Suriye sınırında 2 ayrı bölgede orman yangını

HATAY HABERLERİ  | 17.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

Suriye sınırında 2 ayrı bölgede orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinin Suriye sınırında 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.

Yayladağı Dağardı mevkisindeki sınır duvarı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan dumanlar yükseldi.

Olay yerine sevk edilen 2 arazöz,1 su tankeri ile yangın söndürme ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 3 dekarlık alan zarar görürken, başlatılan soğutma çalışmaları devam ediyor.

Altınözü'ne bağlı Karbeyaz Mahallesi Suriye sınırının sıfır noktasındaki ormanlık alanda da yangın çıktı.

Yangın Suriye tarafına doğru ilerlerken, alevlerin Türkiye'ye geçme ihtimaline karşılık bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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