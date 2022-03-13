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Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendi

13.03.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendi

KİLİS (AA) - Suriye'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Nail Türeme'nin cenazesi, Kilis'te düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi.

Dün gece Suriye El Bab Çıldıroba Üs Bölgesi 17. Komando Tugay Komutanlığı emrinde kepçe operatörü olarak görev yapan ve kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Türeme (54) için Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi.

Türeme'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türeme'nin özgeçmişi okundu.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve mesai arkadaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından Türeme'nin cenazesi memleketi Balıkesir'e gönderildi.

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