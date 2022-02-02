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Suriye'deki savaş mağdurlarına bir destek de Atatürk Üniversitesinden

02.02.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki savaş mağdurlarına bir destek de Atatürk Üniversitesinden

Erzurum'un Atatürk Üniversitesi, "İyilik Hareketi" kapsamında akademik ve idari personelden topladığı yardımları Suriye'deki savaş mağdurlarına gönderdi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, sığınmacılar ve Suriye'deki savaş mağdurları için üniversite tarafından "İyilik Hareketi" başlatıldı.

Duyuru sonucu akademik ve idari personelden gönüllü toplanan yardım malzemeleri, zorlu kış şartları nedeniyle yaşam koşulları iyice kötüleşen savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaptığı açıklamada, üniversite ailesinin cömertliği ve misafirperverliği ile bilindiğini belirtti.

Bugüne kadar düzenlenen yardım kampanyalarına kayıtsız kalmayan üniversite çalışanlarının Suriyeliler için yapılan çağrıya da cevap verdiğini aktaran Çomaklı şunları kaydetti:

"Yapılan yardımlar mazlum halka ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi Suriye halkı için içerisinde özellikle battaniye, yorgan, yastık, yatak olmak üzere çok sayıda ürünün yer aldığı yardım malzemelerimize ek olarak üniversitemizin Giy-Çık Mağazası tarafından çocuklar için hiç kullanılmamış kışlık giyecekler de yola çıkacak ekibe teslim edildi. Kadim şehir Erzurum, tarih boyunca ihtiyaç sahibi herkese yardım elini uzattı, açıkta kalanlara yuva, sığınanlara yurt oldu. Dünya meselesi olan ancak herkesin göz yumduğu bu kanayan yaraya Atatürk Üniversitesi olarak az da olsa merhem olmak istedik. Hiçbir devlet el uzatmasa bile biz iyilik kervanlarını hazırlamaya devam edecek, iyi dileklerimizi de göndererek mazlumların, mağdurların duasında yer almaya gayret edeceğiz."

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