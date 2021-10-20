Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan araçta kaçak sigara bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir aracı şüphe üzerine X-ray cihazından geçirdi.
Aracın bazı yerlerinde yoğunluk olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
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