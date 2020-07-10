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Suriyeli 4 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 10.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Suriyeli 4 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hayatını kaybeden Suriyeli 4 aylık bebeğin ölümü şüpheli görüldü.

Suriyeli Allavi Hasun, eşi ve 3 çocuğuyla 10 gün önce Elmalı ilçesi Kocapınar Mahallesi'ne geldi. Ailenin doğuştan rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen 4 aylık kızları Mehe, fenalaşınca Elmalı Devlet Hastanesine götürüldü.

Hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin ölümü şüpheli görülünce cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsinin ardından bebeğin cenazesi, babasına teslim edildi. Baba Hasun, kucağına aldığı kızının cenazesini aracına taşıdı.

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