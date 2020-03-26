Suriyeli kadınlar ihtiyaç sahipleri için maske üretiyor

"Biz bir grup Suriyeli, İHH için gönüllü olduk. Gönüllü olarak insanların asgari ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Şu an maske talebi var. Günlük bin adet üretim yapıyoruz. Bunu ücretsiz yapıp, dağıtıyoruz. Türkiye'de kardeşlerimiz bizim için bugüne kadar çok şey yaptı, biz de onlar için şu anda basit bir şey yapabiliyoruz, keşke daha fazla şey yapabilseydik. Bizim yaptığımız, Türk kardeşlerimizin bize kapılarını ve gönüllerini açmasının yanında çok basit kalıyor. Bunları fakir ve yetimlere, Suriyeli-Türk ayrımı yapmaksızın dağıtıyoruz. Bu konuda bağışta bulunup yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Destek geldiği müddetçe ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Şaha, maskeleri merkezde görev alan kadınların yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

İnsanların virüsten korunmak için her türlü tedbiri almaya çalıştığını anlatan Şaha, çoğu kişinin maskeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

RAUF MALTAŞ - Suriye'deki iç savaşın ardından bu ülkeden en çok göçü alan illerin başında gelen Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kadınlar, ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak maske üretiyor.

- "Türkiye için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Suriyeli Türkmenlerden Elif Musa da hem Türk hem de Suriyeli ihtiyaç sahipleri için merkezde çalıştığını dile getirdi.

Merkezde birçok arkadaşıyla yoğun şekilde mesai harcadıklarını aktaran Musa, "Burada gönüllü olarak maske yapıyorum. Gücümüzün yettiği kadar mücadele verip, akşam 17.00'ye kadar yoğun şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Musa, herkesin elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada herkes çocuğunu evde bırakıp insanlara faydalı olmak için çalışıyor. Bu zor günlerde önemli bir fedakarlık olduğunu düşünüyorum. Elimizden bu geliyor, biz de yapıyoruz. Suriye'den geldiğimizde Türkiye kapılarını açtı, bize çok yardımcı oldu. Biz de şimdi Türkiye için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

- "Vefa borcu olarak üretiyoruz"

Halepli 8 çocuk annesi Fadile Hüseyin de maske imal etmek için gayret ettiğini söyledi.

Türk halkının ve devletinin Suriyelilere çok destekte bulunduğunu hatırlatan Hüseyin, "Biz de vefa borcu olarak onlar için şu an maske üretiyoruz." dedi.