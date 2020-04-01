YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Suriyeli kanaat önderlerine korona uyarısı

Suriyeli kanaat önderlerine korona uyarısı

ADANA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:58 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Suriyeli kanaat önderlerine korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu.Vali Mahmut Demirtaş, valilik toplantı salonunda bir araya geldiği kanaat önderlerine, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için kentte yaşayan her bir insanın alınan tedbirlere koşulsuz riayet etmesi gerektiğine vurguladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Suriyeli kanaat önderlerine korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu.
Vali Mahmut Demirtaş, valilik toplantı salonunda bir araya geldiği kanaat önderlerine, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için kentte yaşayan her bir insanın alınan tedbirlere koşulsuz riayet etmesi gerektiğine vurguladı. Vali Demirtaş, “İlimizde bulunan Suriyeli misafirlerimizden de hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Çünkü bir kişinin tedbirsizliği virüsün yayılmasına, mücadelenin sekteye uğramasına neden olabilir.” dedi.
Hiç kimsenin “Bana bir şey olmaz” mantığıyla hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş, “Durumun ciddiyetinin farkında olmamız, tedbiri elden bırakmamız lazım. Bu süreçte yapmamız gerekenler zorunlu olmadıkça evden çıkmamak, çıkmak zorunda kalırsak sosyal mesafe kuralına uymak. Hatta evimizde de ailemize karşı sosyal mesafe kuralını uygulamalıyız. Ellerimizi su ve sabunla dezenfekte etmeli ve hijyen kurallarını da hiç aksatmadan yerine getirmeliyiz” dedi.
Uzmanların yaptığı uyarıların dikkate alınmasının hayati önem arz ettiğini ifade eden Vali Demirtaş, herkesin üzerine düşenleri yerine getirmesi halinde bu sıkıntılı sürecin en az kayıpla atlatılacağına yürekten inandığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Adana Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:48
İkindi
16:21
Akşam
19:08
Yatsı
20:24

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Ova Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

(özel Haber) Adana Şalvarı Modern Kültüre Direniyor

(özel Haber) Adana Şalvarı Modern Kültüre Direniyor

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Narenciye üreticisi umutlu

Narenciye üreticisi umutlu

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.