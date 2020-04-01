Suriyeli kanaat önderlerine korona uyarısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Suriyeli kanaat önderlerine korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş, valilik toplantı salonunda bir araya geldiği kanaat önderlerine, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için kentte yaşayan her bir insanın alınan tedbirlere koşulsuz riayet etmesi gerektiğine vurguladı. Vali Demirtaş, “İlimizde bulunan Suriyeli misafirlerimizden de hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Çünkü bir kişinin tedbirsizliği virüsün yayılmasına, mücadelenin sekteye uğramasına neden olabilir.” dedi.

Hiç kimsenin “Bana bir şey olmaz” mantığıyla hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş, “Durumun ciddiyetinin farkında olmamız, tedbiri elden bırakmamız lazım. Bu süreçte yapmamız gerekenler zorunlu olmadıkça evden çıkmamak, çıkmak zorunda kalırsak sosyal mesafe kuralına uymak. Hatta evimizde de ailemize karşı sosyal mesafe kuralını uygulamalıyız. Ellerimizi su ve sabunla dezenfekte etmeli ve hijyen kurallarını da hiç aksatmadan yerine getirmeliyiz” dedi.

Uzmanların yaptığı uyarıların dikkate alınmasının hayati önem arz ettiğini ifade eden Vali Demirtaş, herkesin üzerine düşenleri yerine getirmesi halinde bu sıkıntılı sürecin en az kayıpla atlatılacağına yürekten inandığını ifade etti.

