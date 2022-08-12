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Suriyeli muhaliflerden Türkiye ile güçlü dayanışma mesajı

12.08.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye Milli Ordusu: - "Türk bayrağı, toprağımız üzerinde kanı dökülen Türk halkı ve ordusu için bir kutsal semboldür. Bu nedenle devrimin değerlerini temsil etmeyen bazı önyargılı ve cahil insanların saldırdığı bu kutsal sembole ve mahremiyete saygı göstermeliyiz" - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu: - "Protestolar esnasında meydana gelen bazı ihlalleri ve teröre karşı mücadelede kanları kanlarımıza karışmış, yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi koruyan kardeş bir ülkenin bayrağının yakılmasını kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bu tasarrufları reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz"

Suriyeli muhalefetin siyasi ve askeri kanadı Suriye’nin kuzeyinde provokasyon girişimlerine karşı Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde dün bir grubun Türk bayrağına yönelik çirkin muamelesi Suriye muhalefetinin askeri ve siyasi kesiminden sert bir dille kınanırken, Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Suriye'de gerçekleştirilmek istenen provokasyonlara karşı bölgeden ilk tepki Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) geldi.

SMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın amblemidir ve yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Haddi aşanlardan hesap sorulacak." ifadelerine yer verildi.

Suriye Geçici Hükümetinin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Türk bayrağı, toprağımız üzerinde kanı dökülen Türk halkı ve ordusu için bir kutsal semboldür. Bu nedenle devrimin değerlerini temsil etmeyen bazı önyargılı ve cahil insanların saldırdığı bu kutsal sembole ve mahremiyete saygı göstermeliyiz. Bazı kesimler, Suriye ve Türk halkları arasındaki kardeşlik ve kan bağını düşmanların çıkarları uğruna istikrarsızlaştırmayı hedeflemektedir."

- "Türk bayrağı mukaddestir. Bayrağımıza el uzatan kişiler cezalandırılacaktır”

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve yerel SMO komutanları da provokasyona karşı kınama mesajları yayımladı.

Suriyeli siyasi muhaliflerin çatı örgütü SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "Protestolar esnasında meydana gelen bazı ihlalleri ve teröre karşı mücadelede kanları kanlarımıza karışmış, yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi koruyan kardeş bir ülkenin bayrağının yakılmasını kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bu tasarrufları reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz." denildi.

SMO 2. Kolordu Hamza Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı açıklamaları sonrası provokatif eylemlere sebep olan kişilerin şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yaptığını belirten Ebubekir, "Türk bayrağı mukaddestir. Bayrağımıza el uzatan kişiler cezalandırılacaktır. Ve bu kardeşliği bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir." görüşünü paylaştı.

Suriye geçici hükümetinde, yerel meclislerde SMO askeri karargahlarda ve terörden temizlenen tüm sokaklarda şanlı Türk bayrağını görmeye devam edeceklerini aktaran Ebubekir, "Şanlı Türk bayrağımız hala dalgalanıyor ve kanımızın son damlasına kadar da dalgalanmaya devam edecektir. Yapılan münferit olayda bu şerefsiz sadece kendini temsil edecek. Suriye halkını kesinlikle temsil etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebubekir, bu olayın arkasında “PKK/PYD” terör örgütlerinin uzantısı olduğunu, bu süreci takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

- "Tüm Müslümanlar için kutsal bir bayraktır"

SMO bileşenlerinden Sultan Süleyman Şah Tümeni Başkomutanı Abu Amsha da sosyal medya hesabından "Türk bayrağı, sadece Türk kardeşler için değil, İslam alemindeki tüm Müslümanlar için kutsal bir bayraktır. Kırmızı renk Malazgirt Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Barış Pınarı'na, Zeytin Dalı'na, Fırat Kalkanı'na kadar yüzbinlerce Arap, Türk ve Kürt şehidinin kanının rengidir." ifadelerini kullandı.

Suriyeli siyasetçi, Astana Konferansı Sözcüsü Yaser Abdulrahim de Twitter hesabında provokasyonlara karşı, şunları kaydetti:

"Halkların bayrağı, toprağa ait olmayı temsil eden semboldür. Onurlu devrimci halkımıza da devrimci hareketlerinde Türk devletinin kutsal bayrağına saygı duymaya davet ediyoruz."

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