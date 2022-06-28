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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

28.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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