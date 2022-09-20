Sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yeni düzenlemeye göre, ehliyet kurslarında sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte "emniyet kemeri simülasyon eğitimi" başlıklı yeni bir hüküm yer aldı.

Buna göre, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulacak. Bu hüküm, iki yıl sonra yürürlüğe girecek.

- Kurs uygulama sınav sorumlularına tamamlama belgesi hakkı

Öte yandan, Danıştay 8. Dairesi'nin 31 Mart 2022 tarihli, bakanlık personeli olmayan ve bu nedenle direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alma şansı kalmayanlar açısından geçiş düzenlemesi yapılmasına yönelik kararıyla ilgili, yönetmeliğe "sınav sorumlusu tamamlayıcı eğitimi" başlıklı geçici madde eklendi.

Bu madde uyarınca, 29 Mayıs 2013'ten önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlardan en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfı sürücü belgesi bulunan kamu çalışanları, bugünden itibaren 6 ay içerisinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmak kaydıyla hizmet içi eğitime alınacak.

Hizmet içi eğitimi tamamlayarak ilgili belgeyi almaya hak kazananlara, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilebilecek.

Bu madde ise bugün yürürlüğe girdi.

