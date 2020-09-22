Sürücü Araçtan Fırladı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Kayseri Sivas Karayolu Gemerek ilçe girişine yakın bir noktada meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü araçtan fırladı, kazada 6 kişi yaralandı.
İbrahim Kiper (58) yönetimindeki 58 HC 300 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü araçtan fırladı. Trafik kazasında Ahmet Karakaya (41), Süheyl Coşkun (30), Mehmet Kıyvat (31) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılırken ilk müdahalelerinin ardından Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi.