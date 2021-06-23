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Sürücü belgesini kimlik kartına yükleyen kişi sayısı 1,5 milyona yükseldi

23.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücü belgesini kimlik kartına yükleyen kişi sayısı 1,5 milyona yükseldi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında, sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktaranların sayısı 1,5 milyona ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" çerçevesinde, ehliyetini kimlik kartına yükleyen kişi sayısının 1 milyon 500 bine yükseldiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamaya ilişkin hazırlanan görseli Twitter hesabından paylaştı.

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